Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde bulunan yüzme havuzunun bakım, onarım ve yenileme işlemleri tamamlandı. Modern standartlara uygun hale getirilen havuz, Temmuz ayı itibariyle halkın hizmetine sunulacak.

Sosyal etkinlikler için yeni bir merkez

Yüzme havuzunun yenilenmesiyle birlikte, Aydın’da spor faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez haline gelmesi planlanıyor. Havuzun açılmasıyla bölge halkı daha modern ve güvenli bir ortamda yüzme imkanına kavuşacak.

Yenilenen havuz hizmete açılacak

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yapılan açıklamada, "Aydın’da sporun her dalında en iyi hizmeti sunmak ve gençlerimizin spor yapabilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamak amacıyla yüzme havuzumuzu hizmete açıyoruz. Yenilenen havuz, bölge halkına modern ve güvenli bir ortamda spor yapma imkanı sunacak" dedi.

Temmuz ayında hizmete girecek olan yüzme havuzunun, Aydın’daki spor faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırması ve gençlerin sportif aktivitelerini desteklemesi bekleniyor.