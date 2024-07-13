Kemal Altan - SULTANHİSAR / Aydın

Kaza, Sultanhisar ilçesinin Salavatlı Mahallesi girişinde bulunan akaryakıt istasyonu girişinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Batuhan Günay yönetimindeki motosiklet ile mahalle girişinde bulunan akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan A.Y. (Adil Yetkin) yönetimindeki otomobil çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay (23) acil kodu ile Aydın’a ADÜ Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Batuhan Günay’ın (23) yaklaşık 36 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında hayata gözlerine yuman Batuhan Günay’ın (23) ölüm haberi, başta anne ve babası başta olmak üzere tüm Sultanhisar ilçesi ve Salavatlı Mahallesinde yaşayan vatandaşları ve sevenlerinin üzülmelerine neden oldu.

2 çocukları bulunan Sevcan ve İrfan Günay çiftinin, Umurlu Organize Sanayide hizmet veren bir fabrikada çalışan oğulları Batuhan’ın bugün öğle namazına müteakip Sultanhisar ilçesinin Salavatlı Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.