Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Feslek Mahallesi’nde saat 14:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Musa Ulutaş’ın kullandığı 09 AEB 29 plakalı sepetli motosiklet, emniyet şeridinde ilerliyordu. Ulutaş, kendisiyle aynı şeritte bekleyen bir ATV'yi sollamak amacıyla manevra yaptı. Bu sırada, arkadan gelen 20 AGB 705 plakalı kamyon, motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Ulutaş motosikletinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ulutaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli Karayolu’nun bir şeridi trafiğe kapandı. Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak diğer araçların geçişine engel oldu ve kazanın meydana geldiği bölgeyi kontrol altına aldı.

Aile yasa boğuldu

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ulutaş’ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ulutaş’ın ölümü, ailesi ve yakınlarını derinden üzdü. Kazanın ardından aile üyeleri ve dostları büyük bir yas yaşadı. Kazanın nedenine dair soruşturma devam ediyor.