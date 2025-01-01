Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 2024’ün son gününde Efeler ilçesinde bulunan hastaneleri ziyaret etti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ile Sağlık Hizmetleri Başkanın da eşlik ettiği ziyaretlerde sağlık personellerinin yeni yıllarını kutlayan İl Sağlık Müdürü Şenkul, sağlık hizmetini sunma adına gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterdikleri üstün fedakarlık ve gayret için teşekkür etti.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkul, hastaların ve hasta yakınlarını yeni yıllarını sağlık ve huzur içinde geçirmelerini temenni etti.