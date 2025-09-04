Aydın’ın İncirliova ilçesinde Hamitler Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Doğa (52), zeytin ağacına asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bahçede asılı halde bulundu
Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. İki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren evli ve 2 çocuk babası Bayram Ali Doğa, mahallenin girişindeki bir bahçede zeytin ağacına asılı bulundu.
Sağlık ekipleri ölümü tespit etti
Doğa’yı fark eden bir kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede muhtarın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı
Bayram Ali Doğa’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.