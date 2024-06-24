Aydın'ın Söke ilçesinde, leylek dostu Avşar köyünde yaşanan olayda, muhtar Bedri Avcı'nın dikkati sayesinde ayağına ipler dolanan bir leylek kurtarıldı. Anadolu'da sevilen kuşlardan olan leyleklerin hareketleri yerel halk tarafından büyük ilgiyle izleniyor. Muhtar Avcı, bir leylek yuvasında bulunan üç yavrudan ikisinin uçabildiğini, ancak birinin uçmakta zorlandığını fark edince durumu Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi.

EKODOSD ve ADM Elektrik işbirliği

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, durumu Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'yle paylaşarak BOM aracının Avşar'a gelmesini sağladı. Ekipler, BOM aracıyla leyleğin bulunduğu yuvaya çıkarak uçamayan leyleğin ayağına dolanan plastik siyah saman iplerini tespit etti. İplerden kurtulan leylek, kısa süre içinde özgürlüğüne kavuştu.

Leyleklerin yaşam mücadelesi

Plastik iplerin ağır olması nedeniyle fazla uzağa gidemeyen leylek, bir dere yatağına indi. Ekipler, dere yatağından aldıkları leyleğe su verip ayağına dolanan tüm ipleri temizledi. Ayağa kalkıp uçabilen leylek, yuvasına geri bırakıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, muhtar Bedri Avcı'ya dikkati için teşekkür ederek, "Eğer birkaç gün daha geçseydi, leyleğin bacağı kangren olabilirdi ve göçe gidemeyebilirdi" dedi.

Çevre duyarlılığı ve atıkların tehlikesi

Doğaya atılan insan kaynaklı her türlü atık maddenin insanlardan başka canlıların da yaşamlarını tehlikeye soktuğunu ve çevre kirliliğinin önlenmesi için her bireyin çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Sürücü, "Köylerde hayvanların beslenmesi için verilen samanların paket olmasını sağlayan plastik siyah ipler, kesildikten sonra doğaya atıldıkları görülmektedir. Bu konuda duyarlılık gösteren birçok çiftçi saman iplerini kestikten sonra bir çuvala toplamakta ancak bazen duyarsızlıkla ya da farkında olmadan çevreye atılmaktadır. Leylekler eski yıllara oranla günümüzde insan kaynaklı atık malzemelerin çevrede yoğun bir şekilde bulunması nedeniyle, bunları yuvaya taşımaktadır. Taşınması en kolay malzemelerin başında da plastik siyah saman ipleri gelmektedir. Ancak bu ipler yavruların sakatlanmalarına hatta ölümlerine yol açtığı görülmektedir" ifadelerine yer verdi.