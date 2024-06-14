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Camızağılı Mahallesi'nde Davut Turgay'a ait tek katlı evin mutfağındaki tüp henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpü nün patlama sıyla çıkan yangın da 1 kişi yaralandı.

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