Mykonos'un müzik sahnesinin en parlak yıldızlarından DJ Valeron, 18 Temmuz'da Aydın Lucky's Club'da sahne alacak. Ünlü DJ, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmak için tüm enerjisiyle performans sergileyecek. Biletler, Türkiye'nin önde gelen etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa sunuldu.

Konserlere yoğun ilgii

Sadece Valeron ile sınırlı kalmayan bu müzik ziyafeti, 23 Temmuz'da Mahmut Orhan ile devam edecek. Dünya turnelerinde büyük beğeni toplayan ve Coachella, Tulum gibi prestijli sahnelerde performans sergileyen Mahmut Orhan, Aydın'daki hayranlarına eşsiz bir gece yaşatacak. Bu yazın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olacak bu konserlerin biletlerine şimdiden büyük ilgi var.

Aydın Lucky's Club, 10 bin metrekarelik geniş alanıyla ziyaretçilere hem müzik hem de eğlenceyi bir arada sunuyor. Müziğe ve dansa doyuracak bu özel geceler için siz de yerinizi ayırtmayı unutmayın. Biletler hızla tükeniyor, geç kalmayın!

Bilet satın almak için

DJ Valeron: 18 Temmuz

Mahmut Orhan: 23 Temmuz

Biletler: [Biletinial](https://www.biletinial.com)