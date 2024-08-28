Aydın’ın Söke ilçesinde nadir bir endemik bitki türü olan Agave bitkisi bulundu. Türkiye’de sadece bir kez çiçek açan bu bitkiye zarar vermenin cezası ise 387 bin TL olarak belirlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Söke ilçesinde oldukça nadir bir bitki türü olan Agave bitkisini tespit etti. Agave bitkisi, Türkiye’de sadece Söke ilçesinin Doğanbey Eski Rum köyünde ve Didim’in Akbük ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunuyor. Jandarma ekipleri, bu endemik bitkinin korunması amacıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

60 ila 100 yıl arasında çiçek açıyor

Agave bitkisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan nadir bitki türlerinden biridir ve ortalama 60 ila 100 yıl arası bir sürede sadece bir kez çiçek açmaktadır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Agave bitkisine zarar vermek veya onu koparmak yasaklanmıştır. Bu kurallara uymayanlar için uygulanacak ceza ise 387 bin 142 TL olarak belirlenmiştir.

Çevresel bilinç artırılacak

Jandarma ekipleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere zengin bir doğa mirası bırakılması amacıyla çevredeki vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çevre Kanunu kapsamında yapılan bu bilgilendirmelerle, vatandaşların Agave bitkisini koruma konusunda daha hassas olmaları sağlanmaya çalışılıyor.