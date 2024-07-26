5 Gündür kayıp olan Muhammet Çıralı’nın cesedi bulundu

Denizli’nin Tavas ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı’nın cansız bedeni, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulundu. Genç adamın motosiklet kazası sonucu öldüğü düşünülüyor.

Kötü koku duyuldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi’nde kötü koku alan vatandaşlar, arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen kişinin, Denizli’de 5 gündür kayıp olarak aranan Muhammet Çıralı olduğu ortaya çıktı.

Motosiklet kazası ihtimali

Olay yerinde yapılan incelemelere göre, Çıralı’nın motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çıralı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ailenin acılı bekleyişi

Çıralı’nın ailesi, 21 Temmuz’dan beri kendisinden haber alamadıklarını ve kayıp ilanı verdiklerini belirtti. Aile, oğullarının yerini bulan kişiye 250 bin TL ödül vereceklerini açıklamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.