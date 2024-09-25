Aydın’ın İncirliova ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Engin Seçen (50), otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın ayrıntıları

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Acarlar-Osmanbükü yol ayrımında yaşanan trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.Ö. idaresindeki otomobil, Engin Seçen’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Seçen, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Acı haber ailesini yasa boğdu

Kaza sonrasında Engin Seçen’in ailesi ve yakınları, aldıkları ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Seçen’in cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma sürüyor

Kazanın nasıl meydana geldiği ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.