Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara odaklandı. İki günlük süreçte yapılan operasyonlar neticesinde, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 11 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 7 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 kişi olmak üzere toplamda 21 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 11 şüpheli şahıs da ifadeye yönelik olarak yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranıyorlardı

Yakalanan 32 şahıs arasında 4 hırsızlık suçundan aranan şahıs, 3 uyuşturucu suçundan aranan şahıs, 2 yağma suçundan aranan şahıs, 2 dolandırıcılık suçundan aranan şahıs ve diğer suçlardan aranan 21 şahıs bulunmaktadır. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.