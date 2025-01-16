Aydın İl genelinde bulunan ilk ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin katılım sağladıkları yarışmalarda ‘Organ Bağışının Önemi’ni anlatan ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildiler.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce Aydın ilinde organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ‘Organ Bağışı Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması’ düzenlemiş olup yarışmada dereceye giren öğrencilere ‘Hediye ve Teşekkür Belgesi Takdim Programı’ düzenlendi.

Organ bağışı hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu

Düzenlenen programda; Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler ile teşekkür belgeleri takdim edildi.

Düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada organ bağışının, Aydın ili ve ülkemiz için hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Organ Bağışı ile ilgili farkındalık artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında düzenlenen yarışmaya katılımları ve elde ettikleri derecelerden dolayı öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Bu kapsamda yarışmada dereceye giren öğrenciler;

Kompozisyon Yarışması

1. Özel Didim Sınav Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Yavaş

2. Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyzanur Uludağ

3. Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Lütfiye Gül Durmaz

Resim Yarışması İlkokul Kategorisi

1. Özel Didim Akademi Kültür Koleji öğrencisi İdil Tacar

2. Söke Fahrettin Uyguntüzel İlkokulu öğrencisi Ayşe Demir

Resim Yarışması Ortaokul Kategorisi

1. Didim Sınav Koleji öğrencisi Irmak Demirci

2. Çine Mustafa Türkoğlu Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Cengiz

3. Didim Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Selim Özer

4. Didim Özel Tat Akademi Kültür Koleji öğrencisi İlke Bidan