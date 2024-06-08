Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki Yöre Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale etmek için Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kuyucak Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Yangın Hızla Yayıldı

Dün akşam saatlerinde Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Vatandaşlar Ekiplere Yardım Ediyor

Yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Kuyucak Belediyesi’ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Bölge halkı da el birliğiyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Mücadele Devam Ediyor

Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Helikopter ve uçakların da kullanıldığı söndürme çalışmalarında, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor.

Yetkililer Açıklama Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Vatandaşların yangın bölgesinden uzak durmaları ve ekiplere yardımcı olmaları istendi.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler yangının yayılma riskine karşı teyakkuzda bulunuyor. Vatandaşların da desteğiyle yangının en kısa sürede kontrol altına alınması hedefleniyor.