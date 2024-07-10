Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının çıkış noktası ve müdahale süreci

Saat 18.00'de Aydın'ın Germencik ilçesi Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Karadan ise itfaiye ekipleri arazözlerle yangına müdahale ediyor.

Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşların hızlı bir şekilde yetkililere ihbarda bulunması, müdahale sürecinin hızlı başlamasını sağladı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.