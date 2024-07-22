Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürüttüğü denetimlere aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek için broşürler dağıtırken, yangınların önlenmesi için drone ve İHA ile kontroller gerçekleştiriyor.

Yasaklara uymayanlar affedilmedi

Aydın Valiliği’nin ‘Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler’ konulu komisyon kararı doğrultusunda yapılan denetimlerde, yasaklanan ormanlık alanlara giren ve burada mangal yakarak piknik yapan, ot ve anız yakan 28 kişiye kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplamda 106 bin 704 TL idari yaptırım uygulandı. Ormanların korunması için denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi.