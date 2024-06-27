Aydın Valiliği'nin orman yangın önleme ve söndürme programı kapsamında Efeler Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, 23-27 Haziran tarihleri arasında ilçede yapılan denetimlerde 27 kişiye, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket etmelerinden dolayı, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 55 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

Yangınlarla mücadele devam ediyor

Jandarma, itfaiye ve orman yangın önleme ekipleri, yangın riskini en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve doğayı korumaya özen göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.