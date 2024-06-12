Aydın'da ormanlara giriş yasaklanmış durumda. Bu karar, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri doğrultusunda alındı. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu dönemlerde yangın riski arttığından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu tedbir uygulanıyor.

Ormanlara giriş yasağı başlıyor

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması öngörüldüğü için, Aydın'da ormanlara giriş yasağı belirli tarihler arasında uygulanacak. Türkiye genelinde 27 ilde benzer yasaklar getirilmiş olup, Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 ilde, 1 Haziran-31 Ekim arasındaki farklı tarihlerde ormanlara girişler yasaklanmış durumda.

Aydın'da piknik yapmak yasak mı?

Evet, Aydın'da piknik yapmak da yasaklandı. Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması tamamen yasaklandı. Bu önlemler, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla alındı.

Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitiyor?

Aydın'da ormanlara giriş yasağı, yangın riski taşıyan meteorolojik şartların devam ettiği sürece geçerli olacak. Genel olarak bu yasak, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında uygulanmaktadır. Ancak, kesin tarihler valiliklerin ve ilgili komisyonların kararları doğrultusunda belirlenmektedir.

Neden ormanlara giriş yasaklandı?

Türkiye genelinde yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasağı, valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararıyla alındı. Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği kentlerde bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda:

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı,

Hava ve kara araçlarının etkin kullanımı,

Yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği,

Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması esasları belirlendi.

Vatandaşlara çağrı

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan yolun korunması ve kamu malına zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmalarını istedi. Yenilenen aydınlatma sistemleri sayesinde gece yürüyüşü yapmak isteyenler güvenli bir şekilde yolu kullanabilecekler.

Türkiye genelinde orman yangınlarını önlemek amacıyla belirlenen ormanlara giriş yasağı olan iller ve bu yasakların geçerli olduğu tarihler aşağıdaki gibidir:

Ege Bölgesi

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

Marmara Bölgesi

İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bu illerde belirtilen tarihler arasında ormanlık alanlara girişler yasaktır. Yasakların ihlali durumunda yasal işlem yapılabilir ve cezai yaptırımlar uygulanabilir. Vatandaşların bu yasaklara uyması ve doğanın korunması büyük önem taşımaktadır.