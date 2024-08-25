Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın’a kazandırılan Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, şehrin eğitim hayatında önemli bir rol oynuyor. Aydın Tekstil Park içinde yer alan merkez, otizmli bireylerin eğitiminde örnek bir model sunarak, yüzlerce öğrenciye katkıda bulunuyor.

Eğitim ve sosyalleşme imkanları

Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi’nde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli ve öğretici aktivitelerle vakit geçiriyor. Merkezde müzik, resim, yaşam becerileri ve spor gibi çeşitli alanlarda eğitimler sunuluyor. Ayrıca, birebir dersler ile okumayı, yazmayı ve temel matematiği öğrenme imkanı sağlanıyor. Fiziksel koordinasyonlarını geliştirmek isteyen öğrenciler, fizyoterapi hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Veliler için rahatlatıcı bir ortam

Haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan merkez, çocuklarını getiren velilere Aydın Tekstil Park’ın huzurlu atmosferinde dinlenme fırsatı sunuyor. Veliler, çocuklarının gelişimine tanıklık ederken, kendileri için ayrılmış bekleme alanlarında rahatça vakit geçirebiliyor.

Başkan Çerçioğlu’ndan açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkezin otizmli bireylere sağladığı desteğin önemine vurgu yaptı. Çerçioğlu, “Otizm Sanat ve Gelişim Merkezimiz, hem çocuklarımıza hem de ileri yaştaki otizmli bireylere hizmet veriyor. Otizmin farkındayız ve otizmli vatandaşlarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Veli Fuat Güner’den teşekkür

Oğluna otizm tanısı konulmasının ardından Aydın’a taşınan Fuat Güner, merkezin sunduğu imkanlardan oldukça memnun. Güner, “Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumlarından faydalanıyoruz. Havuz, spor salonu, resim dersi ve duyu bütünleme dersleri alıyoruz. Özlem Başkanımıza bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz. Eğitimlerin katkıları çok büyük” ifadelerini kullandı.

Veli Nurşen Aydın’ın görüşleri

Nurşen Aydın, çocuğunun merkeze geldikten sonra yaşadığı ilerlemeyi şu sözlerle anlattı: “Merkezden ücretsiz hizmet alıyoruz ve yüzde 70-80 ilerleme kaydettik. Oğlum burada dil gelişimi ve ergoterapi tedavisi aldı. Şu an kendini ifade edebiliyor ve birçok işini kendi başına yapabiliyor. Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz.”

Veli Ayşe Gökbel’den övgü

Ayşe Gökbel, merkezin kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Çocuğuma 2022’de otizm teşhisi kondu ve 2 yıldır bu merkezden destek alıyoruz. Özlem Çerçioğlu’na bu merkezi Aydın’a kazandırdığı için teşekkür ederim. Burada çok yol katettik ve öğretmenlerimiz her aşamada yanımızda” dedi.

Adnan Özdemir’den Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, Aydın’ın bu konuda şanslı olduğunu belirtti: “Aydın, Özlem Başkan gibi bir liderle otizmli çocuklarımızın annesi olarak büyük bir destek görüyor. Merkez, çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılmasında büyük rol oynuyor. Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz."