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Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangın a müdahale ediliyor.

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