Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen büyük yangın, sanayi sitesindeki bir oto yağcıda önemli maddi hasara yol açtı. Zeybek Mahallesi’ndeki 3. Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın, uzun süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirsiz

Olay, 15 Ağustos 2024 gece saatlerinde başladı. O.S. isimli vatandaşa ait oto yağcıda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer iş yerlerine sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ve acil ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde bulunan gaz tüplerini patlamadan dışarı çıkararak büyük bir tehlikeyi önledi. Yangın, ekiplerin uzun ve yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın sonucunda, oto yağcı ile bitişik 4 iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının etkisiyle dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar verilmedi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.