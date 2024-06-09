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Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Esen Dünyagören'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akköy Mahallesi'nde M.D. (20) idaresindeki 28 GP 123 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarında bulunan ve Kerim (56) ile Esen Dünyagören (51) çiftinin işlettiği meyve tezgahına çarptı.

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