Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke-Kuşadası karayolunda yaşanan trafik kazasında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Söke-Kuşadası karayolunun Granta mevkiinde meydana geldi. 09 L 3864 plakalı otomobil, rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetti. Otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ç.T. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sıkışan araç içindekiler, itfaiye ekiplerinin gayretli çalışması sonucu çıkarılabildi. İtfaiye ekipleri, yaralıların çıkarılması için hızlı bir şekilde müdahale etti.