Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde meydana gelen olayda, bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobilde kimsenin bulunmadığı ve aracın nasıl düştüğüne dair bilgilerin eksik olduğu belirtildi.

Olayın detayları

Sağtur mevkiindeki makilik alanda vatandaşlar, bir otomobilin uçurumdan aşağıya yuvarlandığını fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesini sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri, araçta yaptıkları detaylı incelemede, otomobilde herhangi bir kişinin bulunmadığını tespit etti.

Soruşturma başlatıldı

Otomobilin hususi bir araç olduğu ve Ö.D. adlı kişiye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.