Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek tüm aracı sardı. Aracın metal yığınına dönmesi, yangının şiddetini artırarak ormana sıçramasına neden oldu.

Otomobil küle döndü

Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobil yangınına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Havadan destek sürüyor

Orman yangınını kontrol altına almak için İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, yangın söndürme helikopterleri havadan destek vererek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.