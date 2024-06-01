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Polis, yaptığı incelemede kazaya karışıp kaçtığı değerlendirilen otomobili Yenikent Mahallesi'nde terkedilmiş olarak buldu.

Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamamlandı

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Cambaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz (26) yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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