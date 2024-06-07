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KADEM, Gazze için hayır çarşısını İstanbul'da açtı

KADEM, Gazze için hayır çarşısını İstanbul'da açtı

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