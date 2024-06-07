AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine M.A'nın kullandığı otomobili, Germencik girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: aa