AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine M.A'nın kullandığı otomobili, Germencik girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: aa