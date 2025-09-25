Aydın’ın Efeler ilçesinde özel bir okulun kantininde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kantinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

Yangın nasıl çıktı?

Yangın, Girne Mahallesi 2219 sokakta bulunan özel bir lisenin kantininde gece saatlerinde başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, Aydın İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızlıca olay yerine intikal etti.

İtfaiye müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, okulun güvenliğini sağladıktan sonra yangın söndürme işlemini tamamladı.

Yangın sonucu kantinde maddi hasar oluştu. Ancak, yangının büyümeden söndürülmesi nedeniyle daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Olayın ardından yangının çıkış nedeni belirlenmesi için incelemeler başlatıldı. Yetkililer, yangının olası sebeplerini araştırırken, okulda güvenlik önlemlerinin de gözden geçirileceği belirtildi.