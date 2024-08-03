Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yoğun çalışmalarına devam ediyor. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon, bu kapsamda gerçekleştirildi.

Jandarma operasyonları sıkılaştırıyor

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri M.Y. (19) isimli kadının kaldığı pansiyon odasına baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 53 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 32 adet sentetik hap, 14 adet mermi ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi. M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.