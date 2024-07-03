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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazetecilere olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek sorumluların bulunmasını isteyen Çivici, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobile yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.

Yedi Eylül Mahallesi 1041 Sokak'ta park halindeki otomobilin kaportasında delik oluştuğunu gören Ali Çivici, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobil ine yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

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