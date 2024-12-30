Aydın’ın Köşk ilçesinde Pehlivan develer deve güreş arenasında kozlarını paylaştılar. Köşk Belediyesi’nin ev sahipliğinde Deve Güreşleri Federasyonu’nun organizasyonu ile Aydın’ın Köşk ilçesinde Ege Bölgesi’nin dört bir yanından gelen 150 ünlü pehlivan develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Köşk ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşi Festivali, binlerce güreş severi bir araya getirdi. Baklaköy Mahallesi’nde bulunan özel deve güreş arenasında yapılan deve güreş festivaline, serin havaya rağmen yoğun katılım sağlandı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 150 ünlü pehlivan deve, birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele ettiler.

Köşk ilçesinde düzenlenen 14.Geleneksel Deve güreş Festivalini AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, il ve ilçe protokol üyeleri ve binlerce güreş sever vatandaş katılım sağladılar. Güreş sever vatandaşlar piknik havası içerisinde güreşleri izlediler.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Geleneksel deve güreşleri, bizim Yörük geleneğimizin bir parçasıdır. Bu kültüre sahip çıkmak ve yaşatmak bizlerin görevi. Serin bir hava olmasına rağmen halkımız büyük bir coşkuyla güreş alanını doldurdu. Bugün burada 150 ünlü pehlivan devenin mücadelesini izliyoruz ve halkımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. Seçkin Pehlivan develer Köşk deve güreş arenasında kozlarını paylaştılar” dedi.

Yapılan güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine kupaları verilirken, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve protokol üyelerince güreş severlere yüzlerce poşu dağıtıldı.