Beyköy Mahallesi Kanyaşı mevkisinde, Aydın istikametine seyir halinde olan 34 EBU 190 plakalı pikap ile kavşaktan dönüş yapan 06 ZZE 21 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Kazada pikap içerisinde bulunan 3 kişi ile kamyonet sürücüsü olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Köşk ilçesindeki bu kaza, trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor. Tüm yaralılara acil şifalar dileriz.