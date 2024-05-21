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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Saat: 15:00 - 17:30 Kesinti ID: 2336957 Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (1023. Sk, 1028. Sk, 1015. Sk, 1020. Sk, 1001. Sk, 1019. Sk, Çine Cd, 1032. Sk, Batı Aydın Blv, 1016. Sk, 1011. Sk, 1022. Sk)

Saat: 13:00 - 14:30 Kesinti ID: 2336956 Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (Mehmet Akif Cd, 1013. Sk, 1016. Sk, 1008. Sk, 1009. Sk, 1014. Sk, Batı Aydın Blv, 1017. Sk, 1001. Sk)

Saat: 9:30 - 12:00 Kesinti ID: 2336952 Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (Mehmet Akif Cd, İzmir Blv, 1007. Sk, 1013. Sk, 1003. Sk, 1008. Sk, 1004. Sk)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.Efeler Kesintiler

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Bozdoğan ve Çevresi Kesintiler

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