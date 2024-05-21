Bozdoğan ve Çevresi Kesintiler

Saat: 10:20 - 15:00  
Kesinti ID: 2337018  
Etkilenen Bölgeler: Yazıkent Mahallesi, Karaahemetler Mahallesi, Dutağaç Mahallesi, Koyuncular Mahallesi, Olukbaşı Mahallesi, Asma Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Akseki Mahallesi, Seki Mahallesi, Yeşil Yenice Mahallesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Didim Kesintiler

Saat: 9:30 - 12:00  
Kesinti ID: 2328474  
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi (1166. Sk, 1167. Sk, 1172. Sk, 1168. Sk, 1173. Sk, 1169. Sk, 1167. Sk)

Saat: 13:00 - 16:00  
Kesinti ID: 2328475  
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi (1165/1. Sk, 1160/1. Sk, 1159. Sk, 1160. Sk, 1164. Sk, 1165. Sk, 1156. Sk, 1165/2. Sk, 1164/1. Sk, 1158. Sk)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.Efeler Kesintiler

Saat: 9:30 - 12:00  
Kesinti ID: 2336952  
Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (Mehmet Akif Cd, İzmir Blv, 1007. Sk, 1013. Sk, 1003. Sk, 1008. Sk, 1004. Sk)

Saat: 13:00 - 14:30  
Kesinti ID: 2336956  
Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (Mehmet Akif Cd, 1013. Sk, 1016. Sk, 1008. Sk, 1009. Sk, 1014. Sk, Batı Aydın Blv, 1017. Sk, 1001. Sk)

Saat: 15:00 - 17:30  
Kesinti ID: 2336957  
Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (1023. Sk, 1028. Sk, 1015. Sk, 1020. Sk, 1001. Sk, 1019. Sk, Çine Cd, 1032. Sk, Batı Aydın Blv, 1016. Sk, 1011. Sk, 1022. Sk)

Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi (Çine Cd)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Koçarlı Kesintiler

Saat: 9:00 - 13:00  
Kesinti ID: 2336813  
Etkilenen Bölgeler: Çakmar Mahallesi (Çakmak Köyü Merkez Sk, Atatürk Sk, Aydın Koçarlı Yolu), Cincin Mahallesi (Köprü Başı Sk, Merkez Çukurköy Sk, Cincin Köyü Merkez Sk, Aydın Koçarlı Yolu, Dağdibi Sk, Ova 2. Sk, Bakacak Sk, Deveciköy Sk), Kuşlarbelen Mahallesi (Merkez Sk, Caferler Sk, Kızılkaya Sk, Kozalan Sk, Kuşlarbelen Köyü Yolu)

Saat: 14:00 - 15:00  
Kesinti ID: 2336815  
Etkilenen Bölgeler: Çakmar Mahallesi (Çakmak Köyü Merkez Sk), Cincin Mahallesi

Saat: 16:00 - 17:00  
Kesinti ID: 2336820  
Etkilenen Bölgeler: Halilbeyli Mahallesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Kuşadası Kesintiler

Saat: 8:30 - 12:00  
Kesinti ID: 2336968  
Etkilenen Bölgeler:  Soğucak Mahallesi (1374. Cd, 4842. Sk)

Saat: 13:00 - 15:30  
Kesinti ID: 2336969  
Etkilenen Bölgeler: Soğucak Mahallesi (1399/1. Sk, Selçuk Denge B Adası Küme Evleri)

Efeler Belediyesi ve hastanelerden örnek işbirliği Efeler Belediyesi ve hastanelerden örnek işbirliği

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Nazilli Kesintiler

Saat: 9:00 - 12:00  
Kesinti ID: 2336991  
Etkilenen Bölgeler: Zafer Mahallesi (117. Sk, 68. Sk, 22. Sk, 117/1. Sk, 28/1. Sk, 70. Sk, Sağlık Cd, 28. Sk, 123. Sk), Yeni Mahallesi (28. Sk, 22. Sk, Sağlık Cd)

Saat: 13:00 - 16:00  
Kesinti ID: 2336992  
Etkilenen Bölgeler: Zafer Mahallesi (4/6. Sk, Mehmet Özalp Blv, 14/6. Sk, 28/4. Sk, 77/2. Sk, 4. Sk, 77. Sk, 77/6. Sk, 61. Sk, 77/3. Sk, 1717. Sk), Yıldıztepe Mahallesi (61/4. Sk, 1453. Sk, 4. Sk, 1464. Sk, 77/8. Sk, 1470. Sk, 77. Sk, 61. Sk, 1455. Sk, 1452. Sk)

Saat: 10:20 - 15:00  
Kesinti ID: 2337018  
Etkilenen Bölgeler: Beğerli Mahallesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Söke kesintiler

Saat: 10:00 - 11:00  
Kesinti ID: 2334833  
Etkilenen Bölgeler:Atburgazı Mahallesi (Adnan Menderes Cd, Civan Sk, Kahraman Cd, 1000. Sk, Muammer Aksoy Cd, 1400. Sk, Aydın Sk, Didim Güllübahçe Yolu, Kahraman 1. Çk Sk, Çeşme Sk, 2300. Sk, 1900. Sk, 2200 Abdi İpekçi Cd, Kahraman 2. Çk Sk, 2100. Sk, Olcay Sk, Işık Sk, Bağ Cd, Fatih Cd, Seçkin Sk, Özcan Sk, Atay Sk, 1500. Sk, Mahmut Taylı Sk, Direk Sk, Kurtuluş Sk, Küme Evleri, Karabaş Sk, Cumhuriyet Meydanı, 2200. Sk, 1800. Sk, Aslan Sk, Belde Sk, Hoca Ahmet Yesevi Sk, Yılmaz Sk, Aslan 1 Nolu Sk, Kale Cd, 1600. Sk)

Saat: 12:00 - 13:00  
Kesinti ID:2334837  
Etkilenen Bölgeler: Bağarası Mahallesi (13. Sk, 76. Sk, Şehitler Cd, 64. Sk, 105. Sk, 16. Sk, 83. Sk, 58. Sk, 14. Sk, 51. Sk, 31. Sk, 103. Sk, 11. Sk, 68. Sk, 79. Sk, Atatürk Cd, 54. Sk, 99. Sk, 109. Sk, 72. Sk, 17. Sk, 28. Sk, 32. Sk, 74. Sk, 3. Sk, 85. Sk, Çalışlı Sk, 43. Sk, 108. Sk, 38. Sk, 23. Sk, 45. Sk, 107. Sk, 42. Küme Evleri, 24. Sk, 61. Sk, 18. Sk, 26. Sk, 91. Sk, 101. Sk, 44. Sk, 33. Sk, 52. Sk, 53. Sk, 66. Küme Evleri, 95

Kaynak: Haber Merkezi