Bozdoğan ve Çevresi Kesintiler
Saat: 10:20 - 15:00
Kesinti ID: 2337018
Etkilenen Bölgeler: Yazıkent Mahallesi, Karaahemetler Mahallesi, Dutağaç Mahallesi, Koyuncular Mahallesi, Olukbaşı Mahallesi, Asma Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Akseki Mahallesi, Seki Mahallesi, Yeşil Yenice Mahallesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.
Didim Kesintiler
Saat: 9:30 - 12:00
Kesinti ID: 2328474
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi (1166. Sk, 1167. Sk, 1172. Sk, 1168. Sk, 1173. Sk, 1169. Sk, 1167. Sk)
Saat: 13:00 - 16:00
Kesinti ID: 2328475
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi (1165/1. Sk, 1160/1. Sk, 1159. Sk, 1160. Sk, 1164. Sk, 1165. Sk, 1156. Sk, 1165/2. Sk, 1164/1. Sk, 1158. Sk)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.Efeler Kesintiler
Saat: 9:30 - 12:00
Kesinti ID: 2336952
Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (Mehmet Akif Cd, İzmir Blv, 1007. Sk, 1013. Sk, 1003. Sk, 1008. Sk, 1004. Sk)
Saat: 13:00 - 14:30
Kesinti ID: 2336956
Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (Mehmet Akif Cd, 1013. Sk, 1016. Sk, 1008. Sk, 1009. Sk, 1014. Sk, Batı Aydın Blv, 1017. Sk, 1001. Sk)
Saat: 15:00 - 17:30
Kesinti ID: 2336957
Etkilenen Bölgeler: Yedi Eylül Mahallesi (1023. Sk, 1028. Sk, 1015. Sk, 1020. Sk, 1001. Sk, 1019. Sk, Çine Cd, 1032. Sk, Batı Aydın Blv, 1016. Sk, 1011. Sk, 1022. Sk)
Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi (Çine Cd)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.
Koçarlı Kesintiler
Saat: 9:00 - 13:00
Kesinti ID: 2336813
Etkilenen Bölgeler: Çakmar Mahallesi (Çakmak Köyü Merkez Sk, Atatürk Sk, Aydın Koçarlı Yolu), Cincin Mahallesi (Köprü Başı Sk, Merkez Çukurköy Sk, Cincin Köyü Merkez Sk, Aydın Koçarlı Yolu, Dağdibi Sk, Ova 2. Sk, Bakacak Sk, Deveciköy Sk), Kuşlarbelen Mahallesi (Merkez Sk, Caferler Sk, Kızılkaya Sk, Kozalan Sk, Kuşlarbelen Köyü Yolu)
Saat: 14:00 - 15:00
Kesinti ID: 2336815
Etkilenen Bölgeler: Çakmar Mahallesi (Çakmak Köyü Merkez Sk), Cincin Mahallesi
Saat: 16:00 - 17:00
Kesinti ID: 2336820
Etkilenen Bölgeler: Halilbeyli Mahallesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.
Kuşadası Kesintiler
Saat: 8:30 - 12:00
Kesinti ID: 2336968
Etkilenen Bölgeler: Soğucak Mahallesi (1374. Cd, 4842. Sk)
Saat: 13:00 - 15:30
Kesinti ID: 2336969
Etkilenen Bölgeler: Soğucak Mahallesi (1399/1. Sk, Selçuk Denge B Adası Küme Evleri)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.
Nazilli Kesintiler
Saat: 9:00 - 12:00
Kesinti ID: 2336991
Etkilenen Bölgeler: Zafer Mahallesi (117. Sk, 68. Sk, 22. Sk, 117/1. Sk, 28/1. Sk, 70. Sk, Sağlık Cd, 28. Sk, 123. Sk), Yeni Mahallesi (28. Sk, 22. Sk, Sağlık Cd)
Saat: 13:00 - 16:00
Kesinti ID: 2336992
Etkilenen Bölgeler: Zafer Mahallesi (4/6. Sk, Mehmet Özalp Blv, 14/6. Sk, 28/4. Sk, 77/2. Sk, 4. Sk, 77. Sk, 77/6. Sk, 61. Sk, 77/3. Sk, 1717. Sk), Yıldıztepe Mahallesi (61/4. Sk, 1453. Sk, 4. Sk, 1464. Sk, 77/8. Sk, 1470. Sk, 77. Sk, 61. Sk, 1455. Sk, 1452. Sk)
Saat: 10:20 - 15:00
Kesinti ID: 2337018
Etkilenen Bölgeler: Beğerli Mahallesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.
Söke kesintiler
Saat: 10:00 - 11:00
Kesinti ID: 2334833
Etkilenen Bölgeler:Atburgazı Mahallesi (Adnan Menderes Cd, Civan Sk, Kahraman Cd, 1000. Sk, Muammer Aksoy Cd, 1400. Sk, Aydın Sk, Didim Güllübahçe Yolu, Kahraman 1. Çk Sk, Çeşme Sk, 2300. Sk, 1900. Sk, 2200 Abdi İpekçi Cd, Kahraman 2. Çk Sk, 2100. Sk, Olcay Sk, Işık Sk, Bağ Cd, Fatih Cd, Seçkin Sk, Özcan Sk, Atay Sk, 1500. Sk, Mahmut Taylı Sk, Direk Sk, Kurtuluş Sk, Küme Evleri, Karabaş Sk, Cumhuriyet Meydanı, 2200. Sk, 1800. Sk, Aslan Sk, Belde Sk, Hoca Ahmet Yesevi Sk, Yılmaz Sk, Aslan 1 Nolu Sk, Kale Cd, 1600. Sk)
Saat: 12:00 - 13:00
Kesinti ID:2334837
Etkilenen Bölgeler: Bağarası Mahallesi (13. Sk, 76. Sk, Şehitler Cd, 64. Sk, 105. Sk, 16. Sk, 83. Sk, 58. Sk, 14. Sk, 51. Sk, 31. Sk, 103. Sk, 11. Sk, 68. Sk, 79. Sk, Atatürk Cd, 54. Sk, 99. Sk, 109. Sk, 72. Sk, 17. Sk, 28. Sk, 32. Sk, 74. Sk, 3. Sk, 85. Sk, Çalışlı Sk, 43. Sk, 108. Sk, 38. Sk, 23. Sk, 45. Sk, 107. Sk, 42. Küme Evleri, 24. Sk, 61. Sk, 18. Sk, 26. Sk, 91. Sk, 101. Sk, 44. Sk, 33. Sk, 52. Sk, 53. Sk, 66. Küme Evleri, 95