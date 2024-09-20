Aydın’da, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı.

Aydın polisinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Operasyonların detayları

Operasyonlar sırasında, aranan şahıslar arasında hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması bulunan bir kişi, hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası ile yakalandı. Ayrıca, basit yaralama ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlarından aranan bir şahıs, 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 10 suçlu yakalandı

Diğer yakalanan şahıslar arasında bina içinde hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin 80 TL adli para cezası bulunan bir kişi, iftira suçundan aranan bir şahıs (6 bin TL adli para cezası), trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan bir kişi (bin 500 TL adli para cezası), suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan aranan bir şahıs (4 bin 500 TL adli para cezası) ve banka dolandırıcılığı suçundan aranan iki kişi yer aldı. Ayrıca, hırsızlık ve özel belgede sahtecilik suçlarından aranan iki şahıs da yakalandı.

Operasyonlar sırasında, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca ve 127 fişek, 1 şahıstan 16.5 gram uyuşturucu bitki, 2 şahıstan bir miktar uyuşturucu madde ve 1 şahıstan 12 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Polis, halkın güvenliği için yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.