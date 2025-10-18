Aydın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram metamfetamin ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Efeler ilçesinde narkotik operasyonu
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
500 gram metamfetamin ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi
Operasyon kapsamında Mehmet Şirin Y. (45) ve Mahir N. (38)’in ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramalarda 500 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.