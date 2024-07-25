Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan pompalı tüfekli saldırı, bölgeyi sarsarken, saldırganın kaçması olayı daha da karmaşıklaştırdı. Şu anda her yerde aranan şüpheli, tartıştığı kişiyi ağır şekilde yaraladı. Yaralı kişinin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Olayın ayrıntıları

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 218 Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Y.Ö. isimli bir kişi, tartıştığı A.A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Çarpmanın etkisiyle A.A. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Y.Ö. olay yerinden hızla kaçtı.

Şüpheli aranıyor

Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ve hayati tehlikesi olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Polis ekipleri, saldırgan Y.Ö.’yü bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şüpheli her yerde aranıyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.