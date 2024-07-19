Aydın’da jandarma ekipleri, sahte gıda üretimi ve satışının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı istihbaratını aldığı bir şahsı takibe aldı. Baklaköy Mahallesi’nde bulunan depoya düzenlenen operasyon sonucunda, 2 ton 960 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 bin adet markasız boş zeytinyağı tenekesi, 2 bin 400 adet 1 kilogramlık kavanozlarda sahte bal ve 20 adet 28 kiloluk tenekelerde bal görünümlü ürünler ele geçirildi. Toplamda 2 ton 960 kilogram sahte bal ve bozulmuş gıda ürünü bulundu.

Şüpheliye para cezası

Aydın İl Tarım Müdürlüğü, ele geçirilen malzemelerden numuneler alarak inceleme başlattı. Malzemeler, Aydın İl Tarım Müdürlüğü’ne yediemin olarak teslim edildi. Şüpheli şahsa, sahte gıda üretimi ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.