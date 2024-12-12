Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik başarılı bir çalışma yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 226 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan operasyonda, silah kaçakçılığıyla bağlantılı 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç başlatıldı

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın'daki bu operasyon, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.