Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalar sonucunda, 2 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da 6 şüpheli gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi bilgi alarak tedbir aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, işletme sahibi ve iletişimde olduğu kişileri takibe aldı.

Rüşvet verildiği belirlendi

Yapılan incelemeler sonucunda, işletme sahiplerinin denetim öncesinde görevli memura rüşvet vererek bilgi aldıkları ve bunu örgütlü şekilde uyguladıkları tespit edildi. Operasyon sırasında, restoran işletmecileri Y.E. ve A.B.K. ile birlikte emekli polis A.Y, çarşı ve mahalle bekçisi V.K, Ö.E. ve A.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan ifadelerinin ardından 6 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi Y.E. ve bekçi V.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Y.E.’nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildi. A.B.K. ve A.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.