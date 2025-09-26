Aydın’ın Nazilli ilçesinde TAPDK belgesiz satış yapan restorana yönelik düzenlenen soruşturmada, rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru T.T. gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirildi, T.T. adliyeye sevk edildi.

Aydın'da TAPDK belgesiz restoranla ilgili rüşvet soruşturması

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi olmayan bir restorana yönelik yapılan soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İsabeyli Mahallesi’ndeki bir restoranda TAPDK belgesi olmadan alkol satışı yapıldığını tespit etti.

Restoranın üç ay süresince teknik ve fiziki takibe alındığı, şüphelilerin telefon ve WhatsApp görüşmelerinin de dosyaya delil olarak eklendiği belirtildi. Operasyonun, restoranın denetimlerden önce haberdar olmasına rağmen tedbir alarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 16 Eylül’de yapılan operasyona, restoranın işletmecisi Y.E., ortağı A.B.K., ve çalışanları ile birlikte Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.Y. ve V.K. de gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, restoran sahibi Y.E. ve bekçi V.K. tutuklanırken, Y.E.’nin babası Ö.E. ve emekli polis A.Y. ev hapsine alındı. Ortağından A.B.K. ve A.K. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet alan polis memuru gözaltına alındı

Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, rüşvet aldığı öne sürülen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru T.T. de gözaltına alındı. T.T., jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma kapsamında, söz konusu restoran ve şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, polis memuru T.T.’nin rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. T.T.’nin durumuyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu oldu.