Dün öğle saatlerinde Aydın’ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy’de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangın, ekiplerin gece boyunca ve sabah yoğun hava müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede şu anda söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının yayılma süreci ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Söke ilçesi Argavlı Mahallesi sınırlarına kadar ulaştı. Yangın haberinin ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kriz merkezi ve ekiplerin koordinasyonu

Yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde TOMA, AFAD, Jandarma, UMKE ve Kızılay ekipleri de görev aldı. Karadan yapılan müdahalede arazözler, iş makineleri ve tankerler kullanılırken, havadan 9 uçak ve ikisi gece görüşlü 9 helikopter yangına müdahale etti. Sabah saatlerinde yoğunlaşan hava müdahalesi, yangının kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Bölgedeki rüzgarın etkisi devam ederken, yangının yeniden başlamaması için söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.