Aydın'da 25 Ağustos sabahı saat 10.00 sıralarında duyulan güçlü bir patlama sesi, geniş bir alanda endişe yarattı. Karacasu'dan Çine'ye kadar hissedilen bu sesin kaynağıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunamazken, yerel yetkililer ve uzmanlar çeşitli olasılıkları değerlendiriyor.

Şiddetli patlama sesi

Aydın il genelinde birçok vatandaş, sabah saatlerinde duydukları şiddetli patlama sesinin ardından panik yaşadıklarını bildirdi. Patlamanın etkisi, Karacasu ve Çine arasında geniş bir alanda hissedildi. Polis ve jandarma ekipleri, sesin kaynağını belirlemek için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Kaynak araştırması ve uzman görüşleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ve mevcut bulgulara göre kaynağının tespit edilemediği bildirildi. Uzmanlar, sesin meteor patlamasından kaynaklanabileceğini ileri sürüyor. Meteor patlamaları, atmosferdeki yüksek irtifalarda meydana gelen ani patlamalar olarak bilinir ve büyük bir ses etkisi yaratabilir.

"Bomba atılmış gibi bir sesti"

Karacasu ilçesinde yaşayan Çamköy Mahallesi sakini Süleyman Alanoğlu, patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini belirtti: “Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu anlamadan hemen ardından evimiz de sarsıldı. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba atılmış gibi bir sesti. Evimizin binası sallandı ve bu durumu deprem gibi hissettik” dedi.