Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Didim, Efeler, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK, TKP-ML ve THKP-C gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Eş zamanlı operasyonlarla büyük başarı

Operasyonlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Didim, Efeler, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, şüphelilerin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin terör örgütleri ile bağlantılarının ve propaganda faaliyetlerinin detaylı bir şekilde incelendiği öğrenildi.