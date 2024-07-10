AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ni su bastı.
İlçede zaman zaman dolu da etkili oldu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: aa