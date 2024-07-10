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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İlçede zaman zaman dolu da etkili oldu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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