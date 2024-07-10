Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'ın Nazilli ilçesi, Temmuz ayında beklenmedik bir sağanak ve dolu yağışıyla karşılaştı. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yollar göle döndü

Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan sağanak yağış ve dolu, kısa sürede yolları göle çevirdi. Otogar bölgesi ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Trafikte yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar ise saçak altlarına ve çevredeki işyerlerine sığınmak zorunda kaldı.

Yeşil Mahalle’de etkili olan dolu yağışı ve rüzgar nedeniyle bir ağaç kırılarak yol ortasına devrildi. Şans eseri o esnada yoldan geçen kimsenin olmaması sayesinde olayda yaralanan olmadı. Olayın hemen ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçerek ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Aydın'ın en sıcak ilçelerinden biri olan Nazilli'de Temmuz ayında beklenmedik bir sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Birçok kişi yağış sırasında korunmak için çeşitli yerlere sığınmak zorunda kaldı.