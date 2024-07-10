Nazilli'de Temmuz ayında beklenmedik sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam üzeri etkili olan yağışlar sonrası yollar göle döndü ve birçok sürücü zor anlar yaşadı. Su basan alt geçidi fark etmeyen bir sürücü, aracı ile sulara gömüldü. Araç içerisindeki biri kadın 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Sağanak ve dolu yağışı hazırlıksız yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Temmuz ayında etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Akşam üzeri başlayan yağışlar, yolları dakikalar içinde göle çevirdi. Otogar bölgesi ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su basan alt geçit tehlike yarattı

Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Albay İbrahim Karaoğlu Caddesi'nin Aydın-Denizli Karayolu'na bağlandığı demiryolu alt geçidi, yağış nedeniyle suyla doldu. 3 metreyi aşan su seviyesinin tehlike yaratmaması için çevredeki esnaf tarafından önlem alındı ve yolun alt kısmına uyarı bariyerleri konuldu. Ancak bu bariyerleri fark etmeyen bir sürücü, hızla girdiği alt geçitte aracıyla sulara gömüldü.

Sürücü ve eşi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Uyarı bariyerini fark etmeyen sürücü, araç içerisindeki eşi ile birlikte kendi imkanlarıyla su dolan otomobilden çıkmayı başardı. Yardım bekleyen sürücü, neredeyse tamamı sulara gömülen aracını geri geri iterek kurtarmaya çalıştı. Sürücü, uyarı bariyerini görmediğini ifade etti.