Aydın’daki sağanak yağış, İncirliova-Efeler karayolunda büyük aksamalara yol açtı. Gün boyu süren yağış, karayolunu göle çevirerek trafik akışını olumsuz etkiledi. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak yağış karayolunu su altında bıraktı
Meteorolojinin Aydın için yaptığı turuncu kod uyarısının ardından sağanak yağış, İncirliova ilçesi girişinde etkisini gösterdi. Yağmur nedeniyle karayolu kısa süre içinde göle döndü. Park halindeki araçlar su içinde kalırken, trafikteki araçlar biriken sular nedeniyle zorluk yaşadı.
Trafik tek şeritten sağlandı
Yağışın yoğunluğu nedeniyle karayolunda su birikintileri oluştu ve trafik akışı tek şeritten sağlandı. Efeler ilçesinden İncirliova yönüne giden araçlar, yolda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Karayolu üzerindeki bir durak da tamamen sular altında kaldı.