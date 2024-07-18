Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için fiziki şartlar ve hizmet kalitesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşa en iyi hizmet vurgusu

Sağlık Müdürü Dr. Şenkul, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunabilmek adına ilçe sağlık müdürlüklerimizle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.