Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün, Aydın'da bulunan Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-909 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı. Bot, Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi'nde 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi
Aydın Valiliği, vatandaşları ziyaret için Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi'ne davet ediyor.
Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk savaş gemileri TCG Tarsus ve TCG Beykoz'un da KKTC'de Girne ve Magosa limanlarında ziyaret edilebileceği belirtiliyor.
Editör: Hatice Köylü