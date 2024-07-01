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Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk savaş gemileri TCG Tarsus ve TCG Beykoz'un da KKTC'de Girne ve Magosa limanlarında ziyaret edilebileceği belirtiliyor.

Aydın Valiliği, vatandaşları ziyaret için Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi'ne davet ediyor.

Devrim Erbil ile müzisyen ve ressam Erol Evgin yan yana

Devrim Erbil ile müzisyen ve ressam Erol Evgin yan yana

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