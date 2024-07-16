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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şahin'in bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken aynı istikametten gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D.K. (25) idaresindeki 09 AKG 332 motosiklet, İsabeyli Mahallesi'nde Furkan Berk Şahin'in (24) kullandığı bisikletle çarpıştı.

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